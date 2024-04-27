Иона Одесский пользовался большим почетом

Раздрай на международной арене негативно сказывается на жизни жителей многих стран. На этом фоне резко возрос интерес к пророчествам ясновидящих. Людям хочется хотя бы немного приоткрыть завесу тайны над будущим. Так, в интернет-пространстве всплыло предсказание украинского монаха Ионы Одесского.



По словам великого старца, конфликт, продолжающийся между Российской Федерацией и украинским государством, был подготовлен извне. Монах уверял, что два братских народа намеренно столкнули лбами враги, которые хотят уничтожить православие.

Впрочем, все потуги недоброжелателей будут тщетными. Иона Одесский был уверен, что ситуация разрешится, и наконец-то наступит мир. По прогнозу старца, который скончался в 2012-м году, боевые действия будут идти около двух лет, а затем "придет русский царь", который вернет спокойствие и стабильность измученным людям.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали пророчество легендарного ученого Исаака Ньютона. Исследователь был уверен, что точно определил дату наступления апокалипсиса.