Друг рассказал о проблемах Кунгурова в личной жизни

Артист столкнулся с неразделенной любовью

Незадолго до своей смерти певец Евгений Кунгуров страдал от проблем в личной жизни. Об этом рассказал его друг, известный художник Константин Мирошник.

По его словам, когда он узнал о случившемся с артистом, то не поверил – надеялся, что это какая-то страшная ошибка либо пресса решила исказить новость о его новой работе или что-то в таком духе. Но когда Кунгуров не ответил на его звонок, то мужчина все осознал.

Мирошник говорит, что в 40 лет у артиста начинался кризис среднего возраста – и в такие моменты поддержа близких имеет огромное значение. Но вместо этого Кунгуров стал страдать еще и от неразберихи в личной жизни.

"Любовь – это прекрасно, а неразделенная любовь – страшное дело, она погубила многих известных творческих людей", – сказал друг покойного.

Он утверждает, что любимая женщина отвергла Евгения, и смириться с этим он не смог. Во время личных встреч певец нередко пускал слезу из-за трудностей в личной жизни.

О ком именно идет речь, Мирошник пояснять не стал. Известно, что за год до трагедии жена подала на развод с Кунгуровым. Некоторые знакомые, впрочем, говорят, что мужчина так и не забыл свою любовь Елену Максимову, которую повстречал на съемках "Голоса".

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