Неузнаваемое фото Любови Толкалиной напугало россиян: "Лягушачья кожа"

От былой красоты ничего не осталось

Любовь Толкалина является одной из представительниц российского шоу-бизнеса, которые регулярно размещают пикантный контент в социальных сетях. Обычно актриса радует публику откровенными фотографиями, но на этот раз она скорее напугала россиян.



Знаменитость выложила фотографию, на которой сама на себя не похожа. Публика привыкла видеть Толкалину в красивых платьях или сексуальных купальниках, но никак не в образе Бабы Яги.

Оказалось, что такие перемены во внешности произошли из-за создания сценического образа. Красавице-артистке довелось сыграть престарелую ведьму. Для этого гримеры сильно потрудились над лицом знаменитости. Из красотки Любовь превратили в жуткую старуху.

"К душным летним сумеркам прилагался еще силиконовый нос крючком… и с роскошной бородавкой. Яга рассказывала пионерке Василисе инструкцию по хранению и использованию лягушачьей кожи…", – поделилась творческим опытом звезда.

К слову, ранее актриса выложила горячую фотографию в соблазнительном купальнике.