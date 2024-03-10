Изменился до неузнаваемости: SHAMAN шокировал поклонников на концерте

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Известный певец Ярослав Дронов дал новый концерт в Москве, во время которого исполнил свои главные хиты. Выйдя на сцену, артист предстал в необычном образе, шокировав своих поклонниц.
В момент исполнения одной из песен SHAMAN появился перед публикой в парике с длинными белыми волосами. Необычный образ исполнителя дополнила куртка со стразами.
"Пришлось за несколько дней удлинить себе кое-что. Мужчины меня поймут. Но это на время!" – пошутил Ярослав.
Он объяснил изменения во внешности необходимостью постоянно удивлять зрителя. По словам Дронова, если после этого его будет осуждать народ, то никаких сожалений у него не будет – напротив, он этого и добивался.
После неожиданного выхода на сцену SHAMAN снял парик и исполнил остальные песни в превычном виде. И хотя концерт народ восприял отлично, в Сети некоторые люди осудили выходку знаменитости.
"Для артиста, который исполняет патриотические песни, неприемлемо рядиться шутом и клоуном", "Ну с образом он конечно не в ту дверь зашел", – пишет публика.
Ранее Ярослав Дронов дал концерт в женской колонии.
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