Зрители плохо покупают билеты на концерт Газманова в Екатеринбурге

Между знаменитостями нарастает конкуренция

Олег Газманов отправился в тур по городам России. Представления артиста расписаны до октября, а в ближайшее время он даст концерт в Екатеринбурге. Однако, как оказалось, публика не слишком активно покупала билеты, чтобы посмотреть на артиста-патриота.

По данным местных СМИ, 26 апреля Газманов выступает в ККТ "Космос". Представление будет приурочено к его 55-летнему юбилею сценической деятельности. На популярных сервисах по продаже билетов доступными к покупке остается еще треть – зрители не особо спешат приобрести их даже в последний момент перед выступлением.

Всего из 1800 мест в зале свободными остались около 650. Стоимость билетов начинается от 1,7 тысяч рублей и доходит до 7 тысяч.

При этом буквально два месяца назад в город приезжал SHAMAN, который собрал аншлаг. Зрители скупили все билеты, стоимость которых начиналась от 1,5 тысяч рублей. Только на балконе оставалась пара свободных кресел.

Не исключено, что падение популярности стало ударом по Газманову со стороны SHAMAN. Артисты пробуют себя в схожем жанре патриотических песен, но последний в этом более преуспел.

Ранее стало известно, что исполнителей подставили украинские злоумышленники. Они объявили о приезде SHAMAN и Газманова в Мелитополь, но новость оказалась фейковой.