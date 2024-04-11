Жена рассказала о состоянии Олега Газманова после операции на глазах

В муках: жена раскрыла состояние Газманова после операции
Олег Газманов. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист сразу же ударился в творчество

Олег Газманов в конце марта был вынужден обратиться за помощью к врачам. Артисту потребовалось хирургическое вмешательство на глаза. Его супруга Марина рассказала о том, как сейчас себя чувствует знаменитость.

По ее словам, операция была плановая. Газманов перенес ее стойко, сразу же отправившись работать на студию. Марина назвала супруга настоящим мужчиной, который не ноет из-за превратностей судьбы.

Она утверждает, что состояние здоровья заботит Газманова меньше, чем написание новой песни. Сейчас певец очень много посвящает себя творчеству, чтобы выпустить в свет новый хит. Марина рассказала, что из-за этого он постоянно находится в творческих муках.

"Очень попахивает шлягером. Почему в муках, а так всегда, когда появляется произведение на года", – призналась она.

Супруга артиста утверждает, что уже было написано восемь текстов и два музыкальных сопровождения в поисках идеального сочетания. 

Ранее стало известно, что преемный сын отказался от фамилии Газманова. Филипп взял девичью фамилию матери Муравьева. Такое решение он принял после того, как отец попал в санкционные списки ЕС.

Источник: соцсети
По теме

Задержание Шукшиной после слов о власти: что известно

Артистка не выходит на связь больше суток

Армения выставила России наглый ультиматум

Ереван продолжает накалять обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей