Михайлов назвал Сочи нелюбимым городом из-за потери брата

Артист до сих пор с трудом приезжает туда

Стас Михайлов признался, что очень не любит свой родной город Сочи, поскольку он навевает на него скорбные воспоминания. Около 35 лет назад артист потерял там брата.

Певец подчеркнул, что, пожалуй, каждый человек не будет любить то место, в котором ему было когда-то плохо. Вот и у него сразу после приземления в Сочи в голове начинают всплывать память о брате и его могила. Возвращаться назад его мотивируют только родители.

"Пока они живы, я приезжаю, но я не чувствую там того, что у меня было до этого", – признался знаменитость.

Михайлов вспомнил, как вернулся из армии и у него состоялся разговор с братом на балконе общежития. Тогда они вдвоем мечтали о том, как хорошо сложится их жизнь. Оба планировали купить машину и поехать на ней к родне. Спустя несколько дней Валерий погиб.

Артист признался, что его брат был для него самым близким человеком. Он понимает, как можно любить людей, но вот по отношению к городам аналогичных чувств не испытывает.

Ранее Стас Михайлов высказался о своем конфликте с Аллой Пугачевой.