Стас Михайлов гневно обрушился на уехавших из России артистов

Артист недоволен коллегами, охаивающими страну

Певец Стас Михайлов почти не замечен в критике в адрес коллег по шоу-бизнесу. Тем не менее, на концерте в преддверии Международного женского дня он не удержался от критики уехавших артистов.

Корреспонденты спросили Михайлова, слышал ли певец последнее творение Аллы Пугачевой, а после отрицательного ответа уточнили, должна ли примадонна в настоящее время записывать новые песни. Здесь артист молчать не стал, но жестко ответил всем звездам, либо сбежавшим из страны, либо не просто сбежавшим, а еще и негативно высказавшимся о родной стране.

Исполнитель хита "Все для тебя" сказал, что артиста превращает в звезду именно зритель, который покупает билеты на выступления любимого исполнителя и приходит его послушать. И, по его мнению, некорректно говорить неприятное в адрес страны, жители которой и составляли много лет аудиторию.

Стас Михайлов уверен, что звезды вообще не имеют права такого делать, потому что, во-первых, Россия и сделала из них знаменитостей, именно благодаря стране они стали публичными и значимыми.

"Во-вторых, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги", – жестко отрезал певец.



