Стас Михайлов напомнил Пугачевой, что популярной ее сделала Россия

Стас Михайлов жестко осадил оскорбившую его Пугачеву
Стас Михайлов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Певец высказался о грандиозном скандале

Некоторое время назад в прессе активно обсуждали громкие публичные разборки между сбежавшей за границу бывшей примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и популярным певцом Стасом Михайловым. Артист долго молчал, но в конце концов дал комментарий по поводу вопиющего хамства коллеги по сцене.

Скандал разгорелся из-за того, что Стас Михайлов в одном из интервью выразил мнение, что пройдет время и беглые артисты на коленях приползут просить прощения у страны и россиян. В ответ на это Пугачева обхамила Михайлова и добавила, что "нормальным людям" нечего делать в России.

Популярный певец во время одной из пресс-конференций жестко осадил Пугачеву. Он подчеркнул, что лютая ненависть певицы по отношению лично к нему, его не тревожит. А вот хамить россиянам артистка не имеет никакого права. Михайлов напомнил Пугачевой, что карьерой и богатой жизнью певица обязана российскому зрителю.

"Меня она может не любить, но людей – нельзя, они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия", – подчеркнул артист. 

К слову, ранее была раскрыта реакция Аллы Пугачевой на нападки со стороны России. Информацией о том, чем сейчас живет экс-примадонна отечественной эстрады, поделился ее близкий друг.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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