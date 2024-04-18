Все началось с популярного конкурса

Казалось бы, еще совсем недавно известный украинский артист Андрей Данилко, прославившийся за счет образа Верки Сердючки, собирал огромные залы в нашей стране и получал гигантские гонорары за выступления. К сожалению, неожиданно выяснилось, что артист – настоящий русофоб. О том, как Данилко спелся с лидером Украины Владимиром Зеленским, рассказал его коллега по сцене Юрий Бардаш.

Бардаш – один из тех украинских артистов, которые открыто поддержали нашу страну в разразившемся конфликте. Он не раз заявлял, что находится на стороне Донбасса и всячески осуждает действия киевского режима. По словам Юрия, Андрей тесно сошелся с Зеленским после своего скандального выступления на популярном музыкальном конкурсе "Евровидение-2007".

Тогда артист исполнил нашумевшую композицию, в которой использовал оскорбительный лозунг "Раша, гудбай!". Бардаш уверен, что именно после этого артист сошелся с главой киевского режима.

"С тех пор Данилко спелся с Зеленским и пошел по пути, который ведет к гедонизму западной культуры, ставящей удовольствие выше всего", – заявил певец.

Юрий Бардаш подчеркнул, что теперь известный украинский артист тесно связан с главой страны и должен четко повторять его позицию по всем спорным вопросам. Иного мнения у Андрея Данилко уже просто не может быть.

Напомним, ранее стало известно, почему Андрея Данилко вышвырнули из ОАЭ.