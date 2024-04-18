Вечный подросток: 51-летний Лисовец раскрыл секрет своей невероятной молодости

В столичном кинотеатре "Художественный" состоялась премьера драмы Александра Проста "Почему ты?", снятой по его же книге "Содержанка". Среди звезд, оценивших картину про питерскую проститутку, был и Влад Лисовец. Стилист дал эксклюзивное интервью "Утро.ру".

"Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана... Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть", – хвасталась чеховская Аркадина в пьесе "Чайка".

Эти слова вполне могли бы стать девизом стилиста, телеведущего и историка моды Влада Лисовца. Смотришь на него и поражаешься, как на 52-году жизни можно выглядеть вечным подростком. Ведь на шестом десятке лет он отращивает волосы, носит брюки клеш... Но какой чудодейственный эликсир для молодости пьет Лисовец? Все карты он раскрыл корреспонденту "Утро.ру".

"Любите людей, любите себя, думайте только о хорошем, не думайте о дерьме, читайте только хорошие новости, слушайте хорошую музыку, улыбайтесь, окружайте себя красивым, ставьте дома цветы, чаще говорите людям комплименты, и вот тогда будете выглядеть хорошо", – сообщил Влад.

Берем на вооружение эти дельные советы стилиста и шоу-мена, молодеем и хорошеем!