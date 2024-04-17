Прошутинская рассказала, почему Пугачева не вернется в Россию

Подруга выдала настоящую причину отказа Пугачевой вернуться в Россию
Алла Пугачева. Кадр: YouTube.com
Артистка сделала сложный выбор

Свой 75-летний юбилей Алла Пугачева встретила на чужбине. В гости к ней приехало не так уж много друзей, а праздник прошел в тихой обстановке. Не было на торжестве и ее близкой подруги Киры Прошутинской, но связь женщины при этом не потеряли.

Телеведущая утверждает, что во время одной из бесед Пугачева призналась ей, почему не собирается возвращаться в Россию. Артистка на самом деле не хотела бросать вызов российским властям – все, на что она шла, было сделано исключительно для ее родственников.

"Она грустно сказала мне: "Я там, где моя семья". То есть муж и дети", – говорит Прошутинская.

Подруга Примадонны утверждает, что последние годы дались певице довольно трудно – не исключено, что более тяжелого периода в ее жизни еще не было. Но Алла Борисовна никогда в этом не признается, поскольку мало кому доверяет самое сокровенное и является человеком очень гордым. Только новые песни могут рассказать, что на самом деле у нее на душе.

Прошутинская отметила, что Пугачева не будет предавать собственное достоинство, поскольку у нее есть страх пойти против себя – это тоже движет ею в поступках. Но врагом собственной Родины артистка, по ее словам, никогда не была. 

"Я думаю, просто надо оставить ее в покое. "Не отрекаются, любя", как она когда-то пела! Она вернется. И еще споет. На бис", – подытожила Прошутинская.

Ранее появились слухи, что Алла Пугачева может вернуться в Россию уже в мае.

Источник: Московский комсомолец
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