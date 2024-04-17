Поплавская заметила, что Путин впервые не стал поздравлять Пугачеву с юбилеем

Звезда потеряла уважение страны

Несколько дней назад, 15 апреля, бывшей примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой стукнуло 75 лет. До своего побега за границу знаменитость пользовалась бесконечной любовью публики, была обласкана властью и имела особый статус в нашей стране. Хамское поведение звезды лишило ее этих привилегий.



Так, на один неприятный шаг российского лидера Владимира Путина в отношении Пугачевой обратила внимание популярная советская и российская актриса Яна Поплавская. Знаменитость напомнила, что статус Аллы Пугачевой в нашей стране был настолько велик, что глава государства регулярно поздравлял ее с юбилеем.

Впервые Путин поздравил звезду в 2000-м году, когда ей исполнился 51 год. Затем артистку также регулярно поздравляли с юбилеями на самом высоком уровне. В 2004-м году с 55-летием, в 2014-м и в 2019-м годах Владимир Путин поздравлял Аллу Борисовну с круглыми датами в телеграммах. Теперь же глава государства лишил опальную звезду такой чести. Кроме того, и на федеральных каналах никто не вспомнил про юбилей беглянки.

"Мне всегда казалось, что в старости должно быть достоинство. А тут…" – заключила Поплавская.

К слову, ранее Яна Поплавская неожиданно накинулась на имеющую американское гражданство певицу Любовь Успенскую. Артистка резко раскритиковала вокальные данные певицы.