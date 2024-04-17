Мужички и бани: Кравец негативно высказалась о Калашниковой

Актриса и певица Алена Кравец стала гостьей премьеры фильма "Блиндаж", который выйдет в прокат 25 апреля. На красной дорожке ее как всегда, обступили журналисты.

Алена Кравец – одна из самых известных блондинок в российском шоу-бизнесе. Она отличается не только яркой внешностью и дорогими нарядами, но и острым языком. Алена за словом в карман не лезет и умеет припечатать на славу. На сей раз на орехи досталось заклятой подруге.

Светскую львицу обидело сравнение с Анной Калашниковой. Она считает, что между ними нет и не может быть ничего общего! Они разные по образу жизни, статусу, достатку, положению в обществе.

"Я живу уже 23 года на Рублевке, – начала перечислять Кравец свои отличия от товарки. – Во-вторых, я женщина статусная и замужняя. В-третьих, я никогда не была замечена ни с какими мужичками в банях и прочих организациях. Это как сравнивать попу с пальцем".

Напомним, Анна Калашникова стала известной благодаря скандальным ток-шоу. В частности, она заявила под камерами, что певец Прохор Шаляпин – отец ее ребенка. Мол, ДНК-тест это подтвердил. Позже выяснилось, что это не так и Анна всех обманула. Но после этой громкой интрижки с Шаляпиным имя Калашниковой стало известно всей стране. Сегодня она позиционирует себя как актриса, певица и модель.