Паулс рассказал о ссорах с Аллой Пугачевой

Пугачева не позвала Паулса на свой концерт в Риге
Алла Пугаева. Кадр: YouTube.com
Между бывшими коллегами отношения испортились давно

Композитор Раймонд Паулс считается одим из наиболее весомых в жизни Аллы Пугачевой. Он помог ей создать хиты "Миллион алых роз" и "Старинные часы", которые стали визитной карточкой артистки. Снаружи казалось, будто бы их тандем был продуктивным из-за особого контакта друг с другом, но на самом деле эти отношения были далеки от идеальных.

Паулс вспомнил, что многократно выяснял отношения с Пугачевой по творческим вопросам. Порой все доходило до того, что певица полностью прекращала с ним контакты из-за обиды. Даже во время своих визитов в Ригу с гастролями она не приглашала композитора на собственный концерт.

"Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить", – вспомнил он.

Благодаря сложному характеру Пугачевой Паулс решил помочь в творческом пути другой артистке – так знаменитость пришла к Лайме Вайкуле. Ей досталась написанная для Аллы Борисовны песня "Еще не вечер", которая в итоге стала хитом.

Тем не менее, спустя годы композитор перестал хранить обиды на Пугачеву. Он уверждает, что равных артистке на сцене нет, за что ей можно простить все ссоры и резкости.

Ранее Алла Пугачева выспустила новую песню к своему 75-летнему юбилею.

Источник: АиФ
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