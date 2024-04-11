Артист Запашный заявил, что Пугачевой будет сложно восстановить свою репутацию

Артистка думает только о себе

Долгие десятилетия известная российская певица Алла Пугачева была настоящей королевой отечественной эстрады и пользовалась бесконечным уважением. Теперь же после бегства за границу и ряда сомнительных высказываний знаменитость потеряла расположение публики. Некоторые коллеги певицы по шоу-бизнесу недоумевают из-за ее поведения.



Так, народный артист России, знаменитый дрессировщик тигров Эдгард Запашный уверен, что легендарным друзьям "Женщины, которая поет" было бы жутко стыдно из-за ее скандальных выходок. Находясь за границей, Пугачева называет своих недоброжелателей "рабами и холопами", а также заявляет, что "нормальным людям" не место в России.

"Как она себя ведет сейчас, – Кобзон в гробу переворачивается. Потому что Иосиф Давыдович всегда ставил на первое место интересы страны, в отличие от Аллы Борисовны Пугачевой", – осудил позицию звезды артист.

Запашный добавил, что Пугачевой уже не отмыться от негатива, который сформировался вокруг ее персоны после ряда скандалов. Так он отреагировал на планы телеведущей Ксении Собчак снять киноленту о певице, целью которой будет обеление ее репутации. При этом артист подчеркнул, что с большим уважением относится к Пугачевой как к певице.

К слову, ранее известный продюсер оценил шансы Пугачевой покорить Европу.