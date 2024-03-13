Шаляпин поиздевался над Волочковой: подобрал подруге диету из саранчи

Популярный певец попробовал необычную еду

Недавно Прохор Шаляпин побывал на дегустации экзотической кухни от диетолога. Там он попробовал массу непривычных "продуктов" – бамбуковые черви, саранча, сверчки, насекомые и другое.

Диетолог Марият Мухина заявила, что обед из насекомых питательностью не уступает привычной еде, а в кризис, когда порой нет денег на продукты, еще и неплохо выручит. По словам Мухиной, в насекомых много "молекул жизни", которая включает самоочищение клеток от продуктов распада, а кроме того, применяется с целью сохранить эмбрионы при ЭКО или органы в случае трансплатации.

На дегустации собралось несколько любопытствующих звезд, с азартом пробуя незнакомую "дичь". Прохор Шаляпин радостно попробовал лягушачьи лапки, о которых мечтал давно. Певец заметил, что пробовал уже кузнечиков. Однако считает, что русскому человеку сложно перейти на кухню из насекомых, отказавшись от привычных пельменей или картошки.

Надегустировавшись саранчи, Шаляпин сообщил, что нашел идеальную диету для давней подруги, балерины Анастасии Волочковой.



"Лапки лягушек и саранча, а также опарыши и шелкопряды", – перечислил певец.

Лично ему, по словам Прохора, "зашло" печенье из сверчковой муки. На вкус, заверил артист, натуральное курабье. В конце мероприятия желающие соглашались на процедуру укола ботокса. Не отказался от апгрейда внешности и Прохор Шаляпин.

Ранее мы писали, что Шаляпин высказал свое мнение об "отмененных" звездах.

