Не депрессия: раскрыт настоящий диагноз покойного Кунгурова

В последнее время знаменитость сильно страдал

Коллеги, друзья и даже некоторые члены семьи не догадывались, что популярный певец Евгений Кунгуров страдал от каких-то ментальных или физических недугов. Они всегда видели его полным сил, жизнерадостными и бодрым, поэтому для многих новость о суициде стала неожиданностью. Лишь после трагедии люди стали узнавать, с чем приходилось бороться мужчине, когда никто этого не видел.

В СМИ появились сведения, что Евгений несколько раз лежал в психиатрической клинике. Утверждается, что он страдал от депрессии, бредовых состояний, а также состоял на учете у онколога. Об этом знали только его супруга и отец. Виктор Кунгуров рассказал, что многое из появившегося в прессе не является верным.

По словам мужчины, в последнее время артист и правда сильно болел, не в физическом плане. Поэтому в итоге и свел счеты с жизнью. Раздвоения личности у него не было, как и депрессии.

"Там был другой диагноз, нервная болезнь... Я даже не представлял, что она бывает", – говорит он.

Отец Кунгурова рассказал, что из-за подобного недуга человек может потерять сообственное лицо, свою личность, ощущение тела – Евгений перестал что-либо чувствовать. Сын рассказывал ему, что испытывал странные ощущения словно все органы тянулись прямо к его горлу. Про развод Евгения он даже ничего не слышал.

Знакомые утверждают, что после популярности Кунгуров предпочитал жить на широкую ногу. Именно испытание медными трубами в итоге привело к трагедии.