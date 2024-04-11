Режиссер Забугорский заявил, что Хаматова в Прибалтике будет работать за копейки

"Работать за похлебку": Хаматовой описали незавидную жизнь в Прибалтике
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Актрисе не стоит рассчитывать на прежний успех

Чулпан Хаматова в России была на вершине творческого Олимпа. Актриса пользовалась доверием властей, уважением публики и была очень востребована. Однако после известных событий февраля 2022-го года все изменилось. Обласканная руководством России знаменитость вдруг выступила резко против решений Кремля и сбежала за границу. По мнению многих коллег звезды, в будущем ее ждет весьма незавидная участь.

О судьбе беглянки высказался известный режиссер Олег Забугорский. Культурный деятель уверен, что всех осудивших Россию артистов, которые решили попытать счастье за рубежом ждут большие испытания. Кинорежиссер напомнил, что это в нашей стране звезды были востребованы, а за границей они никому не нужны.

Забугорский считает, что в конце концов уехавшим знаменитостям придется работать за копейки и влачить жалкое существование. Что касается одной из самых первых беглянок – Чулпан Хаматовой, ей, уверен кинорежиссер, придется слоняться по Прибалтике и работать за еду. Более того, даже после всех антироссийских заявлений таких личностей, как Хаматова, все равно будут постоянно попрекать "русским прошлым".

"Хаматова в итоге, попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике", – отрезал кинорежиссер.

К слову, ранее Хаматова выступила с резким заявлением в адрес Богомолова.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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