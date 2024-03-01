Певец Данко назвал Хаматову "аферисткой" за ее слова о возвращении в Россию

Певец Данко назвал Хаматову "аферисткой" за ее слова о возвращении в Россию
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актрису приписали к "аферисткам", ищущим выгоду

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова пожаловалась в недавнем интервью для латвийских журналистов, что переехавшему из РФ в Европу артисту остается только вздыхать, вспоминая о прежнем уровне жизни. Чулпан с 2022 года толком не смогла устроиться и обеспечить себе работу на сцене. И даже допустила, что готова вернуться в Россию.

При этом Хаматова заявила, что родная страна ее примет, если она публично попросит прощения у соотечественников. Правда, сейчас не слишком горит желанием возвращаться. Хотя латышского языка не знает, да и работой, мягко говоря, в Риге не загружена.

Исполнитель Данко же призвал россиян не уделять таким персонам, как Хаматова, никакого внимания. Самому певцу доводилось обращаться в фонд певицы – который, кстати, отказал мужчине в помощи. После этого у Данко сложилось мнение об актрисе как об "обычной аферистке". Вот и на этот раз Чулпан, с его слов, поняла, что нужно думать о возвращении – как только осознала, что в Латвии о хорошей жизни можно не мечтать.

"Поняла, что не так все гладко, дома лучше и пытается опять сюда лыжи навострить", – уверен певец, назвавший Хаматову "актрисулькой с нечистоплотной душой".

И никаких шансов вернуться в Россию, уверяет исполнитель, у релокантки нет.

Кстати, Чулпан выдвинула даже условия, на которых готова вернуться назад, в Москву.

Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
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