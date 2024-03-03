Выставившую России ультиматум Хаматову резко осадили: "Глупая!"

Артистка слишком много на себя берет

Некогда знаменитая в нашей стране актриса Чулпан Хаматова, переехав за границу, потеряла практически все. Надо полагать, актриса рассчитывала снискать славу на чужбине, но сильно просчиталась. Там ее используют исключительно как русофобский рупор. При этом артистка позволяет себе весьма громкие заявления. На недавние ее слова отреагировал популярный артист Владимир Стеклов.



Звезду крайне возмутил ультиматум, которой Чулпан поставила России. Недавно она объявила, что при выполнении некоторых условий готова вернуться в нашу страну. Так, Чулпан потребовала полной "свободы" и объявила, что никто не должен наказывать ее и ей подобных за выражение собственной позиции. При выполнении данных условий знаменитость может "осчастливить" россиян своим возвращением.



Владимир эмоционально ответил на дерзкое высказывание коллеги. Он подчеркнул, что наша страна дала Хаматовой все – ее любили зрители и поддерживала власть. Артистка сама от всего отказалась, а выставлять какие бы то ни было условия государству у нее просто нет права.

"Она не имеет никакого права государству выставлять условия. Ее поступок говорит только об одном – о глупости и плохом воспитании", – заявил Стеклов.

К слову, ранее Чулпан Хаматова призналась, что жестоко подставила своего коллегу по актерскому цеху Данилу Козловского.

