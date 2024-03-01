Хаматова выставила условия за возвращение в Россию

Актриса начала выдвигать требования к Москве

Чулпан Хаматова, находящаяся длительное время за пределами России, заявила о готовности вернуться домой – при соблюдении определенных условий от Родины.

Так, актриса заявила, что готова приехать назад, если дома не станут оказывать на нее давление, чтобы заставить "молчать", а также устраивать некие преследования за высказывания. Актриса требует за возвращение домой право свободного выражения собственного несогласия, а также гарантированное отсутствие уголовного преследования.

В перечень требований к российским властям Хаматова потребовала благополучия и гарантий здоровья для своих детей.

В том же интервью Хаматова призналась, что актеры-россияне не пользуются спросом у западной аудитории. Поэтому, покидая Россию, Чулпан была готова к недружелюбному отношению со стороны местных жителей и необходимости постоянно работать.

По некоторым данным, актриса все еще проживает в столице Латвии и остается без работы. Осенью у нее ожидается три спектакля, судьба которых будет зависеть от продаж билетов. О сериалах и полнометражных картинах говорить не приходится. А в России она когда-то получала по полмиллиона рублей лишь за съемочный день.