Хаматова заявила, что "подставила" Козловского после его выступления в Европе

Хаматова призналась, что "подставила" уволенного из театра Козловского
Чулпан Хаматова. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Однако, считает актриса, тот знал, на что шел

48-летняя Чулпан Хаматова считает, что стала причиной безработицы для российских коллег Данилы Козловского и Ксении Раппопорт. Вот уже пару лет актриса проживает в Риге, жалея о прерванном общении с некогда близкими людьми. Одним из таких для нее был и до сих пор остается Евгений Миронов, с которым часто работала на сцене и снималась в кино. Однако релокация, как известно, разделяет и сердца, и рушит связи. Тем не менее, Чулпан до сих пор считает Миронова своим другом.

Чулпан сокрушается, что не имеет возможности обсуждать все наболевшее с Евгением в формате, в котором обоим было бы удобно. Однако актриса надеется на возобновление общения с близким человеком.

Чулпан, к тому же, считает, что "подставила" Козловского и Раппопорт. Оба ответили согласием на ее предложение и в середине января выступили вместе на лондонской сцене, прочитав "Несерьезные рассказы" Саши Черного, написанные им во Франции. Собрали средства на лекарственные препараты для детей в русских клиниках. Однако для коллег работа с Чулпан возымела свои последствия – тех постигла "отмена".

"Но они были готовы. Я говорила, что это опасно. Они сказали, что помогают детям", – высказалась Хаматова.

А ранее Хаматова выдвинула условия своего возвращения в Россию.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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