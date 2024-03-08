Пригожин отреагировал на слова Пугачевой о "ненормальных россиянах"

Продюсер неприятно удивлен тем, что сказала некогда великая певица

Видео от Аллы Пугачевой всколыхнуло Сеть. Хамское обращение к Стасу Михайлову, в котором она наигранно низким и хриплым голосом паясничает, оскорбляя коллегу, возмутило многих. Не сдержал реакции и продюсер Иосиф Пригожин.

Певица обругала Стаса Михайлова, не заметив, что тем самым облила в очередной раз грязью всех россиян, сказав, что "нормальные люди туда (в Россию) не вернутся".

История с интервью Михайлова и реакцией на него бывшей примадонны по обсуждениям затмила даже "голую вечеринку". Исполнитель хита "Все для тебя" сказал недавно, что убежавшие из страны однажды вернутся и будут ноги целовать России. Пугачева решила, что речь о ней, и поспешила отреагировать.

Пригожин возмутился такому хамскому выпаду со стороны некогда любимой россиянами артистки, уточнив, что Михайлов не называл в своей речи имени Пугачевой, а говорил обо всех уехавших.

"Стасик, ты му***к – это край! Он не может позволить себе вернуть ей такие же слова, а жаль", – возмутился продюсер.



Пригожин подчеркнул, что такое поведение бывшей примадонны в адрес родины недопустимо. Ведь именно здесь, в России, ее сделали знаменитой и богатой. И благодаря российскому зрителю она собирала залы и стадионы.



"140 миллионов людей, по ее словам, оставшихся здесь – г…, а она избранная, нормальная" – вскипел продюсер.





Пригожин напомнил, что до самого побега Аллу Пугачеву баловали и любили. И еще недавно она пыталась договориться о прощении мужа-иноагента. Напомним, что это не первое хамство со стороны звезды. Однажды она уже назвала россиян холопами и рабами.

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