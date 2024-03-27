"Русофобское животное": Малиновская плюнула в лицо оскотинившейся Пугачевой

"Русофобское животное": Малиновская харкнула в лицо оскотинившейся Пугачевой
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Накануне 75-летия у Аллы Пугачевой появился реальный шанс пополнить число иностранных агентов

Генпрокуратура и Минюст начали процедуру признания Пугачевой иноагентом. Общественник Виталий Бородин надеется, что в этот раз все доведут до логического конца. Ведь Пугачева своими заявлениями давно уже перешла все грани. 

В шоу-бизнесе многие обрадовались такому повороту.

"Женщина, которая оскотинилась так, что ни словом не обмолвилась о теракте в "Крокусе" и не нашла слов поддержки жертвам бесчеловечного, жесткого массового убийства в концертном зале, в котором она сама не раз выступала, мною теперь человеком не считается", – заявила телеведущая Маша Малиновская.

И она не считает это высказывание резким или некорректным. Малиновская, образно говоря, смачно плюнула в лицо Народной артистке Советского Союза со словами: "Наглое, заносчивое, высокомерное, русофобское животное". Теперь Малиновская решила, что будет называть Пугачевой "жабой". И очень радуется тому, что Примадонну, как и ее пятого мужа, могут признать иностранным агентом. Не исключено, что замок певицы в подмосковной Грязи конфискуют. Ведь президент подписал закон о конфискации имущества за преступления против безопасности страны и фейки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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