Бывший муж назвал Пугачеву патриотом России

Продюсер и певица были женаты восемь лет

Последняя выходка Аллы Пугачевой заставила общественность обсуждать ее персону пуще прежнего. Многие после нападок Примадонны на Стаса Михайлова впали в ярость и потребовали лишить бывшую королеву российской эстрады всех званий и признать иностранным агентом. Кажется, что обелить репутацию бежавшей артистки не сможет уже ничто. Однако ее бывший муж и продюсер Евгения Болдин уверен, что в конце концов народ сможет простить звезду.

"Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят. Со временем", – поделился своим мнением экс-супруг Примадонны.

Он назвал Пугачеву патриотом России и отметил, что она во все времена со рвением защищала свою Родину. В основном от нападок зарубежных журналистов, которые во время гастролей задавали певице каверзные вопросы.

Впрочем, по мнению Евгения, снисходительны люди будут только к Примадонне. А вот ее супруга Максима Галкина* в России обратно не примут. Впрочем, как и Валерия Меладзе и других звезд, которые покинули страну и поливали ее грязью .

Напомним, Евгений Болдин был женат на Алле Пугачевой восемь лет. Кроме того, долгие годы он был ее концертным директором и сопровождал Примадонну на всех выступлениях.

Ранее продюсер разгромил слова Лаймы Вайкуле, которая заявляла, что "кормила весь Советский Союз".

*Признан в России иностранным агентом.