После теракта в "Крокусе" мужчин с автоматами заметили на концерте SHAMAN

Выступление артиста оказалось под сильной охраной

Всего несколько исполнителей после трагедии в "Крокусе" решились продолжить свои выступления в российских городах. Среди них оказался и SHAMAN, который спустя сутки после теракта выпустил посвященную этому песню, а также направил несколько миллионов рублей помощи пострадавшим. В итоге певец продолжил свой тур, во время каждого выступления почитая погибших с помощью собственного творчества.

Недавно артист дал два концерта в Краснодаре – 30 и 31 марта. Билеты на его представление были раскуплены давно, учитывая, что стоимость на них начиналась с пяти тысяч рублей. В день посмотреть на SHAMAN приходили порядка трех тысяч человек.

В таких условиях организация безопасности концерта была особой задачей. Территорию вокруг концертной площадки огородили забором и турникетами, без билета пройти внутрь было невозможно. После теракта в "Крокусе" мужчин с автоматами заметили и перед выступлением SHAMAN, однако они были не преступниками, а охраной, которая тщательно наблюдала за всеми гостями.

Неподалеку от "Олимпа", где проходил концерт, дежурили МЧС и скорая помощь, на дорогах стояли посты ДПС. Также везде ходили мужчины в черных футболках с надписью "Я русский".

По словам очевидцев, на выступлении SHAMAN практически не было мужчин и молодых девушек – в основном дамы за 50. Они остались в восторге от представления и активно попевали и подтанцовывали под песни артиста.