SHAMAN и Лепс могли оказаться в числе погибших в "Крокусе"

Артисты спаслись совершенно случайно

Несколько недель террористы готовили свое нападение на "Крокус Сити Холл". Правоохранители полагают, что основная стадия планирования началась в начале марта – тогда одного из преступников случайно заснял местный фотограф, когда он прогуливался в здании.

Впервые нападавшего заметили в "Крокусе" 7 марта, когда там проходил концерт итальянского тенора Алессандро Сафины. Предположительно, мужчина осматривал место для подготовки атаки, и к этому моменту уже были завербованы остальные участники теракта.

Источники утверждают, что стрелки могли готовить нападение в ближайшие дни, поскольку там ожидались крупные концерты с участием знаменитых артистов-патриотов. 8 марта в "Крокусе" со своей программой выступал Григорий Лепс, а с 9 по 11 марта пел SHAMAN, поэтому в теории они могли оказаться в числе погибших или пострадавших в теракте. Однако в последний момент что-то помешало преступникам осуществить задуманное.

Специалисты в области антитеррористической безопасности полагают, что нападавших превратили в группу фанатиков, исполняющих любые приказы, буквально за пару недель.

"Это были случайно подобранные исполнители, имеющие крайне низкий уровень интеллекта и критического мышления", – говорит эксперт.

В итоге их дистанционно инструктировали и дали задание напасть на "Крокус", убивая всех людей внутри.