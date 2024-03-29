SHAMAN грозит серьезная опасность: артист получил предупреждение

Карьера артиста оказалась под угрозой

Продюсер Виктор Дробыш высказался об успехах своего бывшего подопечного – Ярослава Дронова, которого теперь вся Россия знает под псевдонимом SHAMAN. Артист, по его словам, является трудолюбивым парнем, однако после такого резкого взлета популярности всегда существует высокая вероятность все потерять.

Дробыш говорит, что считает Ярослава хорошим парнем, способным и самостоятельно написать песню, и исполнить ее. Сейчас залы, на которых он выступает, забиты битком. Но если SHAMAN хочет сохранить это на долгие годы, ему нужно немного поменять вектор своей творческой деятельности, предупреждает его Виктор.

"У него другая опасность: он может не стать лирическим артистом, которого полюбят женщины именно за лирику. SHAMAN стал очень политизированным", – считает продюсер.

При этом он допускает, что с Ярославом это могло произойти не специально, просто он встал на этот путь, а народ его поддержал. Но, предупреждает Дробыш, избавиться от такого амплуа будет крайне сложно.

Продюсер решил дать SHAMAN совет: не заигрывать слишком много с патриотической тематикой, а заняться лирикой. Настоящей и искренней, которая будет трогать людские сердца. И возможно тогда певец сможет продержаться в топе артистов долгие годы.

Ранее стало известно, что SHAMAN разочаровал россиян своим поступком.