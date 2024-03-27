Журналисты перечислили проступки, за которые Пугачеву могут признать иноагентом

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Долгое время знаменитая российская певица Алла Пугачева считалась чуть ли не неприкосновенной фигурой. Многие осудили звезду за то, что после февральских событий 2022 года она покинула Россию. Сначала экс-примадонна предпочитала помалкивать, однако внезапно ее прорвало. Теперь Пугачевой грозит получение статуса иноагента. Известный общественник Виталий Бородин уже обратился с соответствующей просьбой в Генпрокуратуру. Журналисты перечислили "грехи", за которые может поплатиться певица.
Как известно, в отличие от Пугачевой, Максим Галкин* изначально не стеснялся говорить гадости о нашей стране, чем уже заработал соответствующий статус. Многие уверены, что Пугачева с самого начала разделяла все русофобские заявления своего мужа.
Одной из первых ласточек стало скандальное обращение Пугачевой к россиянам. Она заявила, что люди, которые ее ненавидят, раньше были холопами, а теперь стали рабами. О ком конкретно говорила экс-примадонна неизвестно, однако многие приняли это на счет всего патриотического общества.
Еще одним грехом, из-за которого экс-примадонна рискует стать иностранным агентом, считают ее срыв во время ссоры с певцом Стасом Михайловым. Многие отмечают, что именно когда певица сорвала маску. Она объявила, что "нормальные люди" никогда не вернутся в Россию, тем самым оскорбив целую страну.
А еще многих поразила недавняя выходка звезды с плясками под украинскую народную песню. Некоторые считают, что таким образом Пугачева обозначила свое истинное отношение к затянувшемуся конфликту.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни
Певице стоит поумерить амбиции