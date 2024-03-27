"Оставьте в покое мою семью": возмущенный Ревва ответил на слухи об эмиграции

Среди участников мемориального концерта "Русского радио" в память жертв теракта в "Крокусе" был и Александр Ревва. После выступления он поделился с корреспондентом "Утро.ру" своей болью.

"Пиарщики передают мне заголовки и содержание ряда статей про меня и мою семью, – говорит певец. – Например, многие издания пишут про меня как про "вернувшегося в Россию Александра Ревву". Это ложь!"

"Вернувшимся в Россию нельзя называть человека, который из нее никуда не уезжал, – пояснил артист. – Я вспоминаю слова Владимира Высоцкого (из стихотворения 1970 года "Нет меня – я покинул Расею" – Прим. ред.): "Я смеюсь, умираю от смеха. // Как поверили этому бреду? // Не волнуйтесь, я не уехал. // И не надейтесь – не уеду!" Этими же словами могу ответить всем, кто пишет, будто бы эмигрировал – в Испанию или еще куда-то".

Ревва замечает, что долго молчал, но теперь решил всем ответить и расставить все точки на i: "Я всем желаю добра и любви. Но, пожалуйста, не трогайте мою семью! За моими родными и моим домом следили, потом все это выставляли наружу. Поэтому еще раз очень прошу не трогать нас – мы никуда не собирались и не собираемся уезжать. Мы здесь".

Напомним, Александра Ревву вырезали из новогодней "Песни года". Тогда общественник Виталий Бородин говорил, про исполнителя, что у него якобы "была позиция по поводу СВО изначально другая, но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, переобулся".