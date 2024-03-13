Киркоров отказался от выступления в кабаре после скандала

"Не те времена": Киркоров отказался от выступления в кабаре после скандала
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Король российской эстрады дал эксклюзивный комментарий "Утро.ру"

Катя Гусева – официальный диджей Филиппа Киркорова – с размахом отметила день рождения в столичном клубе "Modus". Среди звездных гостей был и сам король российской эстрады. 30 апреля он тоже будет принимать поздравления – певцу исполнится 57 лет. Правда, планы на этот день у него кардинально изменились.

55 и 56 лет Филипп Бедросович отмечал на сцене Кремля несколькими масштабными по постановке и костюмам концертами. А в этом году исполнитель планировал презентовать грандиозное шоу в столичном театре-кабаре Crave.

"У меня теперь будет свое шоу в самом центре Москве (недалеко от метро Китай-город, – Прим. ред.), – еще недавно заверял "Утро.ру". – От трех до пяти шоу в месяц на протяжении трех лет. В таком интенсивном бродвейском стиле я еще не работал. Я там буду и одетый, и не очень одетый. Ведь благодаря работе пластического хирурга Тимура Хайдарова мне есть, что теперь показать, чем похвастаться, чем удивить, чем восхитить поклонников".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но у судьбы были иные планы. В конце прошлого года Филипп Киркоров вошел "не в ту дверь" и угодил в страшный скандал – короля убрали из эфиров, вырезали из концертов. За два месяца этой опалы певец многое осознал, изменил, переосмыслил. Он словно переродился! 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Сейчас кабаре будет неуместно – не те времена, – заявил он "Утро.ру". – Cravе никуда от нас не уйдет. Сделаем его на мое 60-летие – будет провокация! А сейчас снимаем красивый клип, готовим кино. Премьеру как раз и готовлю ко дню рождения в апреле". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей