"Показательная порка": известный ведущий о судьбе отмененных Киркорова и Лолиты

Легендарный телеведущий и мастер Высшей школы "Останкино" Артур Цветков (vj Арчи) в эти дни отдыхает в любимом звездами отеле Заполярья - Cedar Grass Териберка. Там с ним и встретился корреспондент "Утро.ру".

20 декабря 2023 года наш шоу-бизнес запомнит надолго. Тогда в арт-центре "Мутабор" в промзоне на востоке Москвы на территории Первого государственного подшипникового завода состоялась "голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Там собрались все сливки отечественного шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Анна Асти...

А уже через несколько дней многих начали запрещать, вырезать, не пускать. О том, когда закончатся эти санкции, корреспонденту "Утро.ру" рассказал Артур Цветков.

"Показательная порка артистов состоялась, – говорит ведущий. – Я думаю, у каждого было время, чтобы обдумать какие-то вопросы и поступки. Но мы же все равно любим наших артистов, будем честными. И у каждого человека бывает право на ошибку, когда он заходит "не в ту дверь". Это тоже надо понимать и уметь прощать. Тем более, все артисты принесли извинения и раскаялись".

Артур Цветков считает правильным вернуть на сцену и на экран всех, кто сейчас в опале.

"Они все поняли и осознали ошибку, – уверен он. – Поэтому предлагаю встретить их возвращение овациями и не забывать, сколько добра и радости несут артисты нам".

По словам Цветкова, артисты очень переживают всю эту неприятную ситуацию. "Ту же Лолиту я знаю много лет как человека порядочного, чистосердечного и очень глубоко, – говорит ведущий. – И она должна вернуться на сцену, где ее место силы".