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"Я даю людям возможность обсудить мои песни, одежду, прическу, видимо, поэтому столько десятилетий и остаюсь на плаву", – говорит король российской эстрады. Действительно, он меняется столь стремительно, что диву даешься. Только что с белой окладистой бородой и седыми волосами был похож на доброго доктора Айболита, как вдруг появился брюнетом, с усиками и в очках.
"Полтора месяца Филипп был в опале, без концертов, без эфиров, – рассказал "Утро.ру" звездный стилист Омар Байрамов. – И сейчас он всем своим видом показывает, что изменился, стал другим, новым и многое переосмыслил".
"Мы привыкли к Киркорову в перьях и стразах, поэтому его появление в строгом костюме для многих стало шоком, – продолжает объяснять тайный смысл перемен короля российской эстрады отдыхающий в отеле Cedar Grass Териберка Омар. – Но Киркоров хотел, чтобы мы увидели нового его – и внешне, и внутренне. События последних дней показали нам его с новой стороны. Уверен, он еще нас всех удивит!"
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни