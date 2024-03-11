Музыкальный критик рассказал, зачем артисты в России поют под фонограмму

Продюсер рассказал о некоторых секретах эстрадных артистов

Очень часто в обсуждениях каких-либо эстрадных звезд звучит пренебрежительное: "да они все под фанеру поют". Однако подобное замечание не совсем верное. Да, многие артисты прибегают к услугам фонограммы, но не все и не всегда. Музыкальный критик Евгений Бабичев разъяснил, для чего артистам нужны "костыли" из фонограммы.

По словам продюсера, использование записанных заранее песен помогает певцам сберечь силы на выступлении или в течение гастрольного тура. Поэтому волей-неволей прибегать к такому способу приходится даже тем, кто принципиально против "плюсовых" записей на концертах.

Бабичев рассказал, что если на гастролях концерты ежедневно, то на собственном голосе вытянуть невозможно. Поэтому артисты немного хитрят, давая голосу восстановиться. Например, вживую звучат четыре песни, а пятая "под фанеру", чтобы выдохнуть и набраться сил на дальнейший концерт.

Есть и те, кто использует "неполную фанеру", то есть не полная фонограмма, когда надо только открывать рот, а просто заранее записан бэк-вокал, и солист просто поет "поверх" записи.

Ранее мы писали, что конфуз с фонограммой приключился на концерте Кристины Орбакайте, но звезда совершенно не смутилась из-за случившегося, а зрители допели песню за нее.

