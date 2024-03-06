Орбакайте убежала через черный ход после концерта в Москве

Орбакайте оконфузилась на своем концерте и сбежала через черный ход
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица выступала в московском баре

После массовой отмены выступлений Кристины Орбакайте исполнительница все же дала концерты в России. Сначала звезда спела в Санкт-Петербурге, затем отправилась в Москву, чтобы выступить в баре. Сообщается, что стоимость билетов начиналась от 15 000 рублей. За эти деньги зрителей разместили в крошечном зале. Чтобы уместить все 70 человек, организаторы максимально сдвинули посадочные места, и сидеть слушателям пришлось буквально плечом к плечу. 

На этом проблемы не закончились. В душном помещении начала концерта поклонники ждали больше получаса из-за опоздания певицы. Еще час Кристина выступала, но и здесь не обошлось без эксцессов. Орбакайте оконфузилась из-за неисправной техники. Во время всего концерта ее микрофон периодически переставал работать. 

Сообщается, что Кристина закончила свое выступление песней Аллы Пугачевой, а затем втихаря покинула бар. Спрятавшись под черным капюшоном, певица убежала от репортеров через черный ход, вероятно, опасаясь нежеланных вопросов. 

Напомним, в последний раз, когда журналисты "поймали" дочь Примадонны, она отказалась говорить о своей матери. Кроме того, исполнительница хита "Перелетная птица" заявила, что Россия – ее дом и она никуда не уезжала. При этом известно, что Орбакайте с семьей давно живет в Америке, а на Родину наведывается только за заработком. 

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский заговорил о собственной смерти – Bild

В Европе пришли к неожиданному выводу

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей