Леонтьев резко отреагировал на слухи о возвращении в Россию с концертами

Леонтьева взбесили слухи о возобновлении его концертов в России
Валерий Леонтьев. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Певец считает, что кто-то его провоцирует

Не так давно в медиа просочились слухи о якобы готовящемся возвращении Валерия Леонтьева на российскую сцену. Исполнитель будто бы даже выставил ряд требований к организаторам. Наконец, сам певец отреагировал на слухи, обсуждаемые публикой.

Интерес медиа подогрели появившиеся афиши с Леонтьевым. Недавно, к тому же, СМИ сообщили о скором выступлении Валерия в Дубае. Впрочем, сам исполнитель хита "Дельтаплан" все отрицает, утверждая, что и понятия не имел о своем "возвращении".

"Кто это делает, не в курсе. Но мне это не нравится, как не нравится обман вообще. Бедная публика!" – негодует исполнитель.

Отреагировал Валерий и на слухи о том, что якобы поджидает своего возвращения в Россию в удобный момент, когда политическая ситуация на постсоветском пространстве станет более спокойной – что певец решительно опровергает и называет провокацией.

Директор Леонтьева Борис Чигирев же подчеркивает, что вся информация с анонсированными выступлениями Леонтьева с указанием его ценника – домыслы. Певец выступает ныне лишь "в компании друзей" и выходит на сцену как гость.

Ранее в медиа сообщалось, что Леонтьев был вынужден отменить свое выступление в Эмиратах на майские праздники после всплывшего в Сети январского видео с его исполнением на сцене.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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