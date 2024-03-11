Бородин добился отмены концерта Орбакайте

Общественник предложил внести певицу в ряды иноагентов

Буквально на последних днях приготовления Кристина Орбакайте была удалена из списка участников концерта к 8 марта. После слов ее матери о том, что "нормальные люди" в Россию не вернутся, прилетело и дочери примадонны.

Кристина Орбакайте упорно избегает оценок и заявлений по поводу политической ситуации в стране и поведения своих родственников. Знакомые певицы говорят, что та не горит желанием каяться за слова звездной родительницы.

Глава ФПБК Виталий Бородин утверждает, что срыв участия исполнительницы хита "Танго втроем" в концерте – его рук дело, так как именно его действия помогли отменить участие певицы в торжественном мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню. Более того, общественник официально попросил присвоить Алле Пугачевой звание иноагента.



"Люди против Орбакайте", – написал в своем телеграм-канале Бородин.



По мнению продюсера Сергея Дворцова, дочь примадонны больше не ждет в нашей стране ничего хорошего и ей теперь останется только выступать на частных корпоративах в Америке, где с некоторых пор живет и сама Орбакайте, и ее семья. Дворцов уверен, что лет через 10-15 ее просто забудут.

Ранее мы писали, что Орбакайте отказалась оправдываться перед россиянами.

