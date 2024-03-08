Россиянин сравнил отдых на Бали и в Сочи: за границей оказалось дешевле

Россиянин сравнил отдых на Бали и в Сочи: за границей оказалось дешевле
Фото: freepik.com
В стране недорогие рыба и фрукты

Россиянин Александр поделился своими впечатлениями от отдыха в Индонезии. Мужчина раскрыл все свои траты и сравнил их с аналогичной поездкой в Сочи – он пришел к выводу, что отдыхать на Бали гораздо выгоднее.

До острова он добрался из столицы с пересадкой в Шанхае. Дальше он заплатил за визу и отель на неделю, что обошлось ему примерно в 77 тысяч рублей. 

Еда для него была крайне непривычной, но недорогой. Завтрак стоил около 250 рублей, а обед в районе 350 рублей. Всего за первый день своего отдыха он потратил на еду не больше 900 рублей.

Передвигался по острову россиянин исключительно на байке. Аренда вместе с бензином на семь дней обошлась ему в 10 тысяч рублей. 

Мужчина пришел к выводу, что жить на Бали не дорого – цены такие же, как и в России по многим пунктам. При этом в Индонезии значительно дешевле фрукты и рыба. Единственный финансово трудный аспект – стоимость авиабилета.

"На Бали ехать намного выгоднее, чем отдыхать в Сочи. Более интересно и разнообразно", – подытожил он.

Ранее российский турист рассказал об ужасном отдыхе в Анапе.

Источник: Дзен ✓ Надежный источник
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