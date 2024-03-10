Киркоров в камуфляже: чего добивается поп-король

Киркоров в камуфляже: чего добивается поп-король
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Продюсер объяснил очередную смену имиджа артиста

У Филиппа Киркорова, похоже, начинается относительно белая полоса. После двухмесячного бойкота, вызванного участием артиста в скандальной "голой вечеринке", он сильно изменился. По крайней мере, внешне. Так, например, Филипп Киркоров снова переоделся. На сей раз он красовался в костюме с камуфляжным принтом.

Павел Рудченко считает, что это такое послание нужным людям. По словам продюсера, поп-король, уставший за время бойкота от безработицы и без денег, наконец-то понял, что надо меняться и что слова должны сопровождаться делами, и перешел на уровень скромности, сняв стразы и яркие костюмы.

"Раздражение вызвало бы, продолжай он говорить одно, а делать другое – ходить в стразах и перьях", – отметил Рудченко.

Так, исполнитель хита "Единственная моя" пришел на премьеру нового телешоу канала ТНТ "Сокровища императора" в непривычном и шокировавшем поклонников образе: камуфляжный костюм, ковбойский галстук, на шее сумка-фотоаппарат. Фанаты, привыкшие к бразильской яркости нарядов кумира, решили, что Филиппу Киркорову важные для него люди предложили вести себя скромнее и в плане внешнего вида тоже.

Ранее мы писали, что после бойкота и отмены Киркорову пришлось просить милостыню на фоне крупных финансовых проблем.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский заговорил о собственной смерти – Bild

В Европе пришли к неожиданному выводу

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей