Помощники Киркорова устроили потасовку за кулисами после концерта в Москве - СМИ

Поп-король снова вошел "не в ту дверь"

Впервые после "отмены" Филипп Киркоров вышел на сцену в Москве, где проходил концерт, посвященный Международному женскому дню. Вместе со своим многочисленным окружением исполнитель приехал за час до своего выступления, чтобы, как предполагалось, принять цветы от своих многочисленных поклонниц, приглашенных по спискам. Однако по непонятным причинам Филипп прошел мимо и направился в гримерку.

Николай Басков, анонсировавший зрителям появление Киркорова, сообщил, что от одного вида Филиппа все будут рады и счастливы – выйдет тот, кто заслужил вечную любовь всех прекрасных дам за счет обаяния и любви к публике.

Наконец, после отработанного номера Филиппу начали преподносить цветы. Поклонницы устремились через служебный вход. А поп-король попросил свиту помочь с букетами, которые сразу же подхватил охранник.

За кулисами Филиппа ждали журналисты, которым отвели специальную комнату для беседы с артистом. Всех, пишет МК, чрезвычайно интересовали мысли Киркорова после его "самоотмены". Увы, поп-король снова выбрал другую дверь – то есть прошел через другую, оставив журналистов без внимания.

Все попытки организаторов позвать Филиппа пообщаться со СМИ через его менеджера оказались тщетны. И тут некоторые решили подойти к самому Киркорову – на свой страх и риск. Тут же начался скандал. Окружение Киркорова, едва завидев журналистов, сразу же потребовало освободить помещение в крайне категоричной форме – чтобы те не смогли подловить артиста в проходе и задать какой-нибудь острый вопрос. После того, как пресса начала возражать свите, началась перепалка, утверждают журналисты.

"Как был на пафосе, так и остался", – заявил один из присутствовавших.

В конце-концов организаторы сообщили, что никто с журналистами общаться не станет. Последние молча собрали камеры и ушли. У выхода остались лишь самые терпеливые – с уже немногочисленными фанатами.