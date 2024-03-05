Киркоров проиграл суд по многомиллионному долгу за пентхаус в Москве

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Мосгорсуд отклонил иск Филиппа Киркорова, который пытался снизить земельный налог на имущество. Как указывают журналисты, исполнитель оспаривал кадастровую стоимость своего столичного жилья, однако 4 марта суд отказал певцу.
Киркоров пытался решить свою проблему в суде еще с позапрошлого года. Уж слишком невыгодно было содержать такое жилье в центре столицы – Филипп пытался оспорить ошибку, которая произошла при подсчете налогов на его шикарную московскую квартиру. Представители Киркорова уточняли, что у певца вдруг всплыли "лишние долги". Хотя певец их погасил.
В декабря Киркоров пытался установить кадастровую стоимость жилья в размере чуть более 229 млн рублей. Долг при этом был огромным – 318 млн. Увы, позднее при проведении экспертизы никаких нарушений не было выявлено.
Как объяснил юрист Александр Добровинский, защищавший интересы исполнителя, Филипп пытался разделить свой пентхаус площадью в 537 квадратов на Арбате на две квартиры для уменьшения стоимости и снижения налога с 6 до 2 млн рублей.
О налоговой проблеме Киркорова мы писали ранее.
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