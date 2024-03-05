Киркоров проиграл суд по многомиллионному долгу за пентхаус в Москве

Суд вынес решение Киркорову по многомиллионным долгам за пентхаус в Москве
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Попытки артиста не увенчались успехом

Мосгорсуд отклонил иск Филиппа Киркорова, который пытался снизить земельный налог на имущество. Как указывают журналисты, исполнитель оспаривал кадастровую стоимость своего столичного жилья, однако 4 марта суд отказал певцу.

Киркоров пытался решить свою проблему в суде еще с позапрошлого года. Уж слишком невыгодно было содержать такое жилье в центре столицы – Филипп пытался оспорить ошибку, которая произошла при подсчете налогов на его шикарную московскую квартиру. Представители Киркорова уточняли, что у певца вдруг всплыли "лишние долги". Хотя певец их погасил.

В декабря Киркоров пытался установить кадастровую стоимость жилья в размере чуть более 229 млн рублей. Долг при этом был огромным – 318 млн. Увы, позднее при проведении экспертизы никаких нарушений не было выявлено.

Как объяснил юрист Александр Добровинский, защищавший интересы исполнителя, Филипп пытался разделить свой пентхаус площадью в 537 квадратов на Арбате на две квартиры для уменьшения стоимости и снижения налога с 6 до 2 млн рублей. 

О налоговой проблеме Киркорова мы писали ранее.

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