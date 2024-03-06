Малинин заявил о готовности встать на защиту России

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Недавний тур Александра Малинина по российским городам оказался крайне скандальным. Общественники потребовали отменить его концерты, поскольку, как и Кристина Орбакайте, он не высказывался о происходящем в политическом поле. Дополнительно ему напомнили, что несколько лет назад он записал украинский альбом и является народным артистом Украины.
Комментировать выпады в свой адрес артист не стал – вместо этого он спокойно отправился в тур и выступил перед россиянами. Однако нападки на него не прекратились, и на этом фоне Малинин решил окончательно расставить все точки над i.
Певец утверждает, что не понимает призывов "упасть в колени и каяться" в его адрес. Он считает, что вся травля была организована специально, чтобы его дискредитировать и нанести удар по репутации. По его словам, сейчас в прессе крайне много фальшивой информации, и на самом деле он готов встать на защиту России, если это понадобится.
"В любой момент, если это понадобится, я буду защищать свою родину. Я готов", – отметил артист.
При этом Малинин рассказал, что пока вопрос его гуманитарного концерта в зоне соприкосновения не обсуждается.
Что касается его проживания в Германии, то, уверяет певец, это тоже ложь. В Европе он иногда помогает детям, которые там учатся, а живет Малинин в России и исправно платит в стране налоги.
Ранее общественники рассказали, что артист согласился на условие для проведения концерта, но нарушил его, отказавшись со сцены поддержать Россию.
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Певице стоит поумерить амбиции