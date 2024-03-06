Малинин заявил о готовности встать на защиту России

Певец не понимает, из-за чего на него обрушился шквал негатива

Недавний тур Александра Малинина по российским городам оказался крайне скандальным. Общественники потребовали отменить его концерты, поскольку, как и Кристина Орбакайте, он не высказывался о происходящем в политическом поле. Дополнительно ему напомнили, что несколько лет назад он записал украинский альбом и является народным артистом Украины.

Комментировать выпады в свой адрес артист не стал – вместо этого он спокойно отправился в тур и выступил перед россиянами. Однако нападки на него не прекратились, и на этом фоне Малинин решил окончательно расставить все точки над i.

Певец утверждает, что не понимает призывов "упасть в колени и каяться" в его адрес. Он считает, что вся травля была организована специально, чтобы его дискредитировать и нанести удар по репутации. По его словам, сейчас в прессе крайне много фальшивой информации, и на самом деле он готов встать на защиту России, если это понадобится.

"В любой момент, если это понадобится, я буду защищать свою родину. Я готов", – отметил артист.

При этом Малинин рассказал, что пока вопрос его гуманитарного концерта в зоне соприкосновения не обсуждается.

Что касается его проживания в Германии, то, уверяет певец, это тоже ложь. В Европе он иногда помогает детям, которые там учатся, а живет Малинин в России и исправно платит в стране налоги.

Ранее общественники рассказали, что артист согласился на условие для проведения концерта, но нарушил его, отказавшись со сцены поддержать Россию.