Орбакайте обратилась к россиянам на фоне массовой отмены концертов

Артистка не готова отказаться от прибыльного рынка

Известные события зимы 2022 года привели к тому, что некоторые отечественные знаменитости оказались в опале из-за своей сомнительной позиции. Так, с массовой отменой концертов столкнулась популярная певица Кристина Орбакайте. На этом фоне звезда обратилась к россиянам.



Стоит отметить, что исполнительница не делала громких заявлений, однако факт проживания в Соединенных Штатах Америки, а также череда скандалов вокруг ее матери Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента сделали свое дело. Также многие помнят провокацию с флагом, которую устроила Орбакайте вместе с Игорем Николаевым.



В итоге тур артистки по Сибири оказался сорван. Впрочем, некоторые города все еще готовы принять знаменитость. Так, уже сегодня, 3 марта, состоится большой концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге. 5 марта артистка выступит в Москве. Во время беседы со своими поклонниками в Северной столице Орбакайте обратилась к жителям нашей страны, которые продолжают интересоваться ее творчеством.

"Без меня не привыкайте", – многозначительно объявила артистка.

Вероятно, Кристина Орбакайте рассчитывает вернуть свои позиции, так как отказ от российского рынка обернется для нее колоссальными финансовыми потерями.



К слову, ранее опальная Кристина Орбакайте придумала хитрый способ откупиться от военных.

