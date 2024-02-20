Майданов объяснил причину массовой отмены концертов Орбакайте

Расплачивается за выходку матери: раскрыта причина отмены концертов Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Россияне сделали свой выбор после резких слов Примадонны

Концертная отмена, постигшая Кристину Орбакайте – реакция самих россиян на поведение Аллы Борисовной  Пугачевой, полагает заслуженный артист РФ Денис Майданов. Певец уверен, что аудитория теперь не желает видеть живые выступления исполнительницы – потому и не идут продажи билетов. Не слишком удивительно, учитывая резкие слова матери в адрес бывших соотечественников после переезда в Израиль.

Разумеется, уточнения Примадонны о том, о ком конкретно она говорила и кого в этот лагерь она не намерена причислять, делу не помогли. Мол, пользователи социальных сетей "не так поняли". Однако народ давно сделал свои выводы – и сделал свой выбор, исходя из "семейного признака".

В этом случае, считает Майданов, дочь должна нести ответственность за поведение и позицию Примадонны. Впрочем, официального запрета на проведение концертов для Орбакайте нет и не было. Однако за решениями организаторов об отмене стоит воля самих зрителей, которые решают, кто является желанным артистом на сцене.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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