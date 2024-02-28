Чего ждать от магнитных бурь: какие опасности предвещает погода

Чего ждать от магнитных бурь: какие опасности предвещает погода
Фото: freepik.com
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Даже в период сложной магнитной обстановки можно предпринять меры безопасности

Астрономы из Института космических исследований РАН сообщили, что шанс появления магнитной бури под конец 28 и 29 февраля составляет не более пяти процентов.

Еще ниже возможность магнитного шторма. В последние сутки Земля не подвергалась сильным волнам геомагнитных возмущений, а ее магнитосфера пребывала в спокойном состоянии. Завтра, согласно прогнозам гелиофизиков, солнечная активность ожидается умеренная и сильных геоударов можно не ждать. Отдельные периоды неустойчивости не нарушат общий покой геомагнитного поля.

Возможны проблемы с КВ-радиосвязью в некоторые моменты.
Влияние геомагнитного удара может нейтрализовать что-то успокоительное. Травяной чай, ароматерапия с помощью масел или расслабляющий массаж. С помощью какого-то из этих средств перенести проблемный период проще.

Также медики советуют на время магнитных бурь отказаться от того, что может спровоцировать болезнь ЖКТ и призывают тех, кто имеет с желудком проблемы, временно отказаться от соленостей или жареной еды, чтобы не провоцировать вероятные проблемы со здоровьем.

Чаще всего от магнитной бури страдают новорожденные дети и пожилые люди, а также имеющие проблемы с давлением.

Ранее мы называли опасные для почек продукты.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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