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Первая неделя долгожданной весны в самом разгаре, однако о серьезном потеплении пока говорить не приходится. Так, синоптики уже напугали жителей российской столицы суровой погодой на этой неделе.
Как сообщил известный эксперт по погоде Михаил Леус, москвичей ждет заметное похолодание, а также снег.
Буквально на выходных в Белокаменной было +6 градусов. Теперь погода резко меняется, постепенно будет холодать – в четверг столбик термометра покажет жителям столицы 0 градусов.
К слову, что касается лета, здесь россиян приободрили. Специалисты считают, что грядущий жаркий сезон станет самым знойным за всю историю метеонаблюдений.
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