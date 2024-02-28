Трем знакам зодиака нужно срочно заняться здоровьем: будьте внимательны в марте

Трем знакам зодиака нужно срочно заняться здоровьем: будьте внимательны в марте
Фото: www.unsplash.com
Обычная простуда может развиться в серьезную болезнь

Наступление весны – долгожданный момент, о котором с нетерпением мечтают россияне, уставшие от холодного времени года. Однако первое тепло бывает обманчиво. Не стоит быстро избавляться от теплых курток – в межсезонье легко заболеть. Особенно внимательными нужно быть трем знакам зодиака.

Лев


Серьезная инфекция может испортить весеннее настроение Львам. Представители этого зодиакального круга должны с особым вниманием отнестись к своему здоровью. Даже легкое недомогание, которое они ощутят в марте, может быть тревожным звоночком, предупреждают звезды. Ни о каком самолечении и речи быть не может. Если чувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу.

Весы


Риск подхватить инфекцию в марте также повысится для Весов. К таким неприятным последствиям может привести тяжелое эмоциональное состояние представителей этого зодиакального дома. Ослабленный иммунитет способен подвести и стать причиной болезни. Так что следите за настроением и здоровьем.

Козерог


Козероги в марте рискуют получить серьезную травму, поэтому с особым вниманием нужно отнестись к заботе о собственной безопасности. В первый весенний месяц старайтесь избегать экстремальных видов спорта и шумных компаний.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие страхи присущи разным знакам зодиака.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей