Трем знакам зодиака нужно срочно заняться здоровьем: будьте внимательны в марте

Обычная простуда может развиться в серьезную болезнь

Наступление весны – долгожданный момент, о котором с нетерпением мечтают россияне, уставшие от холодного времени года. Однако первое тепло бывает обманчиво. Не стоит быстро избавляться от теплых курток – в межсезонье легко заболеть. Особенно внимательными нужно быть трем знакам зодиака.





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