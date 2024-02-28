Трем знакам зодиака нужно срочно заняться здоровьем: будьте внимательны в марте

Обычная простуда может развиться в серьезную болезнь
Наступление весны – долгожданный момент, о котором с нетерпением мечтают россияне, уставшие от холодного времени года. Однако первое тепло бывает обманчиво. Не стоит быстро избавляться от теплых курток – в межсезонье легко заболеть. Особенно внимательными нужно быть трем знакам зодиака.
Лев
Серьезная инфекция может испортить весеннее настроение Львам. Представители этого зодиакального круга должны с особым вниманием отнестись к своему здоровью. Даже легкое недомогание, которое они ощутят в марте, может быть тревожным звоночком, предупреждают звезды. Ни о каком самолечении и речи быть не может. Если чувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу.
Весы
Риск подхватить инфекцию в марте также повысится для Весов. К таким неприятным последствиям может привести тяжелое эмоциональное состояние представителей этого зодиакального дома. Ослабленный иммунитет способен подвести и стать причиной болезни. Так что следите за настроением и здоровьем.
Козерог
Козероги в марте рискуют получить серьезную травму, поэтому с особым вниманием нужно отнестись к заботе о собственной безопасности. В первый весенний месяц старайтесь избегать экстремальных видов спорта и шумных компаний.
Ранее "Утро.ру" рассказывало
, какие страхи присущи разным знакам зодиака.