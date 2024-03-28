Астролог предупредила об опасности весеннего коридора затмений

Не стоит совершать необдуманных поступков в это время

До 8 апреля планета Земля будет находиться под влиянием весеннего коридора затмений. Это очень важный период, который может повлиять на жизнь многих людей, утверждает астролог Оксана Рудая. Она дала несколько советов, как пережить это время наиболее благоприятно.

Самое главное – не делать никаких поступков, над которыми не удалось тщательно подумать и взвесить все плюсы и минусы. Риск считается крайне неоправданным во время коридора затмений и может привести к неприятным последствиям. Также специалист советует по возможности избегать конфликтов.

"Их значимость в плане влияния на нашу судьбу будет кратно выше, чем в остальное время", – поясняет Рудая.

По ее словам, даже если ситуация довольно острая и сложная, не стоит устраивать ссору. Лучший вариант – поставить вопрос на паузу и вернуться к нему ближе к концу апреля. Ведь в период коридора затмений любой конфликт может оказаться последним в отношениях между людьми.

Астролог предупредила, что также важно уделять особое внимание безопасности и своему здоровью. Велик риск получить травму, стать участником несчастного случая или другого опасного инцидента. Также лучше проверить свое состояние у врача.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака являются самыми лживыми.