Каким знакам зодиака лучше не давать в долг

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Поддержать финансово близкого человека – норма для добропорядочного россиянина. Многие спокойно дают в долг, когда это требуется. Однако некоторым благодетелям в итоге приходится сталкиваться с не самой приятной ситуацией. Обезопасить себя поможет гороскоп. Оказалось, что некоторым знакам зодиака лучше не давать долг.
Девы иногда бывают крайне легкомысленными и легко могут забыть о том, что воспользовались чужими деньгами. В результате человеку придется много раз напоминать о своей помощи, что весьма неприятно.
Львы – лидеры по жизни, наиболее яркие представители этого зодиакального круга считают, что им все должны. Лев и вовсе может посчитать, что людям следует испытывать радость от того, что им позволили помочь такому хорошему человеку.
Весы всегда сконцентрированы на своих проблемах. Они не станут серьезно переживать из-за того, что не могут вернуть деньги. При решении насущных задач этот вопрос будет стоять на самом последнем месте.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни